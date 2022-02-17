Речь идет об угрозе нового нападения россиян на нашу страну. Британские власти опасаются, что на этом фоне "золотые визы" могут использоваться для получения незаконных средств.

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Британские "золотые визы" могут отменить

Великобритания рассматривает возможность отмены программы выдачи "золотых виз". Причем произойдет это якобы уже на протяжении несколько недель.

Как минимум, в этом заверили аналитики авторитетного британского экономического издания со ссылкой на представителей местного правительства.

Там рассказали, что глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател опасается, что систему "золотых виз" могут использовать для получения незаконных средств.

Проблему же эту начали снова обсуждать из-за "действия России по отношению к Украине" (речь об угрозе нового масштабного вторжения россиян).

К слову: по данным издания, правительство выдало 798 виз инвесторам за 12 месяцев до сентября 2021 года, 82 из них – россиянам, а 210 – китайцам.

Что такое "золотая виза" Великобритании Британская "золотая виза" – это специальная правительственная программа, позволяющая получить гражданство Великобритании при выполнении определенных условий. Первое условие – это инвестиции 2 миллионов фунтов стерлингов в течение 5 лет в британскую экономику.

Вторая – надо эти 5 лет проживать в Британии не менее 183 дней в году.

Третья – получить вид на жительство. И через 12 месяцев после этого можно подаваться на получение уже полноценного гражданства.

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