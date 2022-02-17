Мовиться про загрозу нового нападу росіян на нашу країну. Британська влада остерігається, що на цьому тлі "золоті візи" можуть використати для отримання незаконних коштів.

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Британські "золоті візи" можуть скасувати

Велика Британія розглядає можливість скасування програми видачі "золотих віз". Причому станеться це начебто вже упродовж кількох тижнів.

Щонайменше, так запевнили аналітики авторитетного британського економічного видання з посиланням на представників місцевого уряду.

Там, мовляв, розповіли, що глава міністерства внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател остерігається, що систему "золотих віз" може використати для отримання незаконних коштів.

Проблему ж цю почали знову обговорювати через "дії Росії щодо України" (мовиться про загрозу нового масштабного вторгнення росіян).

До слова: за даними видання, уряд видав 798 віз інвесторам за 12 місяців до вересня 2021, 82 з них – росіянам, а 210 – китайцям.

Що таке "золота віза" Великої Британії Британська "золота віза" – це спеціальна урядова програма, яка дозволяє здобути громадянство Великої Британії за виконання певних умов. Перша умова – це інвестиції 2 мільйонів фунтів стерлінгів упродовж 5 років у британську економіку.

Друга – треба ці 5 років мешкати у Британії не менше, ніж 183 дні на рік.

Третя – отримати дозвіл на проживання.

І через 12 місяців після цього можна подаватися на отримання вже повноцінного громадянства. Британська "золота віза" – це спеціальна урядова програма, яка дозволяє здобути громадянство Великої Британії за виконання певних умов.І через 12 місяців після цього можна подаватися на отримання вже повноцінного громадянства.

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