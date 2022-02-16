Можна на власні очі оцінити масштаби розгортання російських військ на кордонах України. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

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Що насправді хоче Росія

За словами Воллеса, наміри Москви щодо України полягають у тому, аби змінити її поведінку та стосунки з НАТО.

"Вони роблять це під загрозою вторгнення", – зауважив міністр.

Він загадав заяву Москви про часткове відведення військ. Однак політик додав: коли він був солдатом, війська не розгортали польові госпіталі й не переміщали стратегічне озброєння суто для тренувань. Посилаючись на дані розвідки, міністр зазначив, що росіяни зосередили 60% всієї сухопутної бойової потужності на кордоні з Україною і "значний флот" на морі.

Нічого ще не закінчилось

Британський політик зауважив, що готовність – це одна із перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна

Я думаю, нічого ще не закінчилось. Вони не зняли ноги з педалі газу,
– сказав Воллес.

Що цьому передувало

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