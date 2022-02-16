Можна на власні очі оцінити масштаби розгортання російських військ на кордонах України. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.
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Що насправді хоче Росія
За словами Воллеса, наміри Москви щодо України полягають у тому, аби змінити її поведінку та стосунки з НАТО.
"Вони роблять це під загрозою вторгнення", – зауважив міністр.
Він загадав заяву Москви про часткове відведення військ. Однак політик додав: коли він був солдатом, війська не розгортали польові госпіталі й не переміщали стратегічне озброєння суто для тренувань. Посилаючись на дані розвідки, міністр зазначив, що росіяни зосередили 60% всієї сухопутної бойової потужності на кордоні з Україною і "значний флот" на морі.
Нічого ще не закінчилось
Британський політик зауважив, що готовність – це одна із перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна
Я думаю, нічого ще не закінчилось. Вони не зняли ноги з педалі газу,
– сказав Воллес.
Що цьому передувало
- У Росії 15 лютого повідомили про завершення низки військових навчань. Тому частину контингенту мають повернути на місця постійної дислокації.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголошував, що війська відводять відповідно до плану, а не тому, що цього просив Захід.
- Однак президент США Джо Байден у зверненні щодо України сказав, що Штати не бачать зменшення військ. Біля України перебувають 150 тисяч російських бійців.
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