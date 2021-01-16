Боятся новых штаммов COVID-19: в Британии потребуют от туристов тест на коронавирус
В Великобритании с 18 января потребуют отрицательный тест на COVID-19 от всех, кто прибывает из-за границы. Таким образом власти надеются уберечь Туманный Альбион от новых мутировавших штаммов недуга.
Коридоры закроют утром 18 января
Коридоры для путешественников, которые могут попасть на британскую территорию без результата теста, закроют в 4 утра 18 января. О таком нововведении рассказал глава правительства Борис Джонсон, сообщает BBC.
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С этого времени на рейс в Британию впустят лишь с отрицательным тестом на коронавирус. Более того, по прибытии путешественнику придется пробыть в изоляции 10 дней.
Если человек потребует досрочно закончить изоляцию, то на 5-ый день может сдать еще один тест.
Именно потому, что мы надеемся на вакцину, и из-за риска, который составляют новые штаммы из-за моря, мы должны прибегнуть к дополнительным шагам, чтобы не впустить эти штаммы в страну,
– подчеркнул Джонсон.
Новые правила будут действовать минимум до 15 февраля
Действие ограничений для прибывших из-за границы продлится минимум до 15 февраля. К этому времени, надеются в правительстве Британии, удастся завершить вакцинацию групп риска.
Какова ситуация с коронавирусом в Великобритании
По состоянию на 16 января в стране выявили более 3 миллионов 325 тысяч случаев коронавируса, из них. Более 87 тысяч – летальные.
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