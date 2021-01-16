Бояться нових штамів COVID-19: у Британії вимагатимуть від туристів тест на коронавірус
У Великій Британії з 18 січня вимагатимуть негативний тест на COVID-19 від усіх, хто прибуває з-за кордону. У такий спосіб влада сподівається вберегти Туманний Альбіон від нових мутованих штамів недуги.
Коридори закриють вранці 18 січня
Коридори для мандрівників, що можуть потрапити на британську територію без результату тесту, закриють о 4 ранку 18 січня. Про таке нововведення розповів глава уряду Борис Джонсон, повідомляє BBC.
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З цього час на рейс до Британії впустять лише з негативним тестом на коронавірус. Ба більше, після прибуття мандрівнику доведеться пробути в ізоляції 10 днів.
Якщо людина вимагатиме достроково закінчити ізоляцію, то на 5-ий день може здати ще один тест.
Саме тому, що ми сподіваємося на вакцину, і через ризик, який становлять нові штами з-за моря, ми повинні вдатися до додаткових кроків, щоб не впустити ці штами в країну,
– наголосив Джонсон.
Нові правила діятимуть щонайменше до 15 лютого
Дія обмежень для прибулих з-за кордону триватиме щонайменше до 15 лютого. До цього часу, сподіваються в уряді Британії, вдасться завершити вакцинацію груп ризику.
Яка ситуація з коронавірусом у Великій Британії
Станом на 16 січня в країні виявили понад 3 мільйони 325 тисяч випадків коронавірусу, з них. Більше ніж 87 тисяч – летальні.
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