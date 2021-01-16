У Великій Британії з 18 січня вимагатимуть негативний тест на COVID-19 від усіх, хто прибуває з-за кордону. У такий спосіб влада сподівається вберегти Туманний Альбіон від нових мутованих штамів недуги.

Коридори закриють вранці 18 січня

Коридори для мандрівників, що можуть потрапити на британську територію без результату тесту, закриють о 4 ранку 18 січня. Про таке нововведення розповів глава уряду Борис Джонсон, повідомляє BBC.

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З цього час на рейс до Британії впустять лише з негативним тестом на коронавірус. Ба більше, після прибуття мандрівнику доведеться пробути в ізоляції 10 днів.

Якщо людина вимагатиме достроково закінчити ізоляцію, то на 5-ий день може здати ще один тест.

Саме тому, що ми сподіваємося на вакцину, і через ризик, який становлять нові штами з-за моря, ми повинні вдатися до додаткових кроків, щоб не впустити ці штами в країну,

– наголосив Джонсон.

Нові правила діятимуть щонайменше до 15 лютого

Дія обмежень для прибулих з-за кордону триватиме щонайменше до 15 лютого. До цього часу, сподіваються в уряді Британії, вдасться завершити вакцинацію груп ризику.

Зверніть увагу! Саме через широке поширення мутованого штаму COVID-19 Британія пішла на черговий локдаун.Окрім так званого британського штаму, у країні виявили ще один – який, можливо, походить з Бразилії.

Яка ситуація з коронавірусом у Великій Британії

Станом на 16 січня в країні виявили понад 3 мільйони 325 тисяч випадків коронавірусу, з них. Більше ніж 87 тисяч – летальні.