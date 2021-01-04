В Британии нашли средневековую китайскую монету: загадочные фото
В британской деревне близ Гэмпшира обнаружили загадочную находку – средневековую китайскую монету. Как она там оказалась, пока никому не известно.
Монета относится к эпохе династии Сун. Ее випусили приблизительно в 1008 – 1116 годах нашей эры. Об этом сообщает Independent.
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Таинственная связь
Историки считают, эта находка показывает, что Европа и Китай когда-то были связаны теснее, чем считалось.
Ученые отмечают, что династия Сун чеканила эти монеты в безумном количестве. Поэтому они оставались в обращении еще долго после того, как династия закончила свое существование (в 1120-х годах).
Документальные свидетельства показывают, что восточноазиатские путешественники были в Британии и Европе в 13 и 14 веках. Это, вероятно, и привело недавно обнаруженную монету в Великобританию,
– говорят археологи.
Кроме того, место, где нашли монету, расположено вблизи побережья. Это может говорить о тесных торговых связях Китая с европейскими странами через море.
Как китайская монета оказалась в Англии – неясно / Фото finds.org.uk
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