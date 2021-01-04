У британському селі поблизу Гемпшира виявили загадкову знахідку – середньовічну китайську монету. Як вона там опинилась, наразі нікому не відомо.

Монета відноситься до епохи династії Сун. Її випусили приблизно в 1008 – 1116 роках нашої ери. Про це повідомляє Independent.

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Таємничий зв'язок

Історики вважають, ця знахідка показує, що Європа і Китай коли були пов'язані тісніше, ніж вважалося.

Цікаво. Це вже друга подібна монета, яку знайшли в Англії. Першу – ще у 2018 році в Чеширі.

Науковці зазначають, що династія Північна Сун чеканила ці монети у шаленій кількості. Тож вони залишалися в обігу ще довго після того, як династія закінчила своє існування (в 1120-х роках).

Документальні свідчення показують, що східноазійські мандрівники були в Британії і Європі в 13 і 14 століттях. Це і ймовірно привело недавно виявлену монету до Великобританії,

– кажуть археологи.

Крім того, місце, де знайшли монету, розташоване поблизу побережжя. Це може говорити про тісні торговельні зв'язки Китаю з європейськими країнами через море.



Як китайська монета виявилася в Англії – неясно / Фото finds.org.uk