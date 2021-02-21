Правительство Великобритании предложит всем взрослым гражданам сделать прививку от COVID-19 до конца июля. Сейчас в стране первая доза вакцины введена 17 миллионам жителей.

Людям старше 50 лет планируют сделать первые прививки до 15 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

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Планируют вакцинировать всех взрослых

Мы будем стремиться предложить прививки каждому взрослому до конца июля, помогая наиболее уязвимым слоям населения, и предпримем дальнейшие шаги, чтобы ослабить некоторые из имеющихся ограничений,

– отметил глава правительства.

Он также отметил, что власть намерена ввести первую из двух доз вакцины от коронавируса всем людям старше 50 лет до 15 апреля.

В Великобритании могут отменить карантинные ограничения

По информации британских СМИ, Борис Джонсом может в понедельник и объявить об осторожной отмене ограничений в сфере экономической деятельности.

В то же время премьер предупредил, что не стоит думать о конце пандемии. По его словам, изоляционные меры будут отменять постепенно и медленно.

Не должно быть никаких сомнений – путь выхода из изоляции будет осторожным и поэтапным, поскольку мы все продолжаем защищать себя и тех, кто нас окружает,

– добавил Борис Джонсон.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании: кратко

Источник: Worldometers