Велика Британія планує вакцинувати всіх дорослих від COVID-19 до кінця липня
Уряд Великої Британії запропонує усім дорослим громадянам зробити щеплення від COVID-19 до кінця липня. Наразі у країні першу дозу вакцини введено 17 мільйонам жителів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Людям старше 50 років планують зробити перші щеплення до 15 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон.
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Планують вакцинувати усіх дорослих
Ми прагнутимемо запропонувати щеплення кожному дорослому до кінця липня, допомагаючи найбільш вразливим верствам населення, і зробимо подальші кроки, щоб послабити деякі з наявних обмежень,
– зазначив глава уряду.
Він також наголосив, що влада має намір ввести першу з двох доз вакцини від коронавірусу всім людям старше 50 років до 15 квітня.
У Великій Британії можуть скасувати карантинні обмеження
За інформацією британських ЗМІ, Борис Джонсом може у понеділок також оголосити про обережне скасування обмежень у сфері економічної діяльності.
Водночас прем'єр попередив, що не варто думати про кінець пандемії. За його словами, ізоляційні заходи скасовуватимуть поступово і повільно.
Не має бути жодних сумнівів – шлях виходу з ізоляції буде обережним і поетапним, оскільки ми всі продовжуємо захищати себе і тих, хто нас оточує,
– додав Борис Джонсон.
Ситуація з коронавірусом у Великій Британії: коротко
Джерело: Worldometers
- Станом на 21 лютого 2021 року у Великій Британії зафіксували 4,11 мільйона випадків зараження COVID-19.
- Перемогти смертельну хворобу змогли 2,33 мільйона осіб. Померли від інфекції 120 тисяч пацієнтів.
- Протягом минулої доби, 20 лютого, в країні коронавірус виявили у 10 406 людей.
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