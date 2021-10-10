Соответствующее приложение запустила телекоммуникационная компания BT Group. Оно называется Walk Me Home или "Проводи меня домой".
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В Британии запустили сервис для защиты женщин
Исполнительный директор компании Филипп Янсен рассказал, что программа работает как приложение на мобильном телефоне. Оно позволит женщине присоединиться к системе GPS-наблюдения во время прогулок. Авторы отмечают, что сервис будет полезен женщинам, которые гуляют наедине.
Приложение позволит пользователям включить систему GPS-наблюдения. Если человек не прибудет к месту назначения вовремя, то программа вызовет экстренные службы,
– рассказали разработчики.
В компании объяснили, каким образом будет работать программа:
- перед тем как пойти гулять, – пользовательницы будут запускать приложение, звонить или отправлять SMS по номеру 888;
- благодаря этому трекер начнет GPS-отслеживание;
- далее оно рассчитает ориентировочное время на дорогу;
- в момент, когда женщина уже должна дойти до конечной точки, она получит сообщение от трекера;
- если пользователь не отвечает, – сервис вызывает экстренные службы.
Однако исполнительный директор пояснил, что для полноценного запуска приложения, нужно протестировать его и найти финансирование.
Что предшествовало созданию сервиса
- Организаторы сообщили, что запустили приложение после убийства 33-летней Сары Эверарди в Лондоне.
- В ночь на 3 марта 2021 года полицейский Уэйн Казенс задержал девушку и заявил, что она нарушила коронавирусные ограничения.
- После этого он заявил, что они поедут в участок. Однако отвез ее в лес, изнасиловал и убил.
- Следователи расследовали дело. Суд приговорил Уэйна Казенса к пожизненному заключению.