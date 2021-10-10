Соответствующее приложение запустила телекоммуникационная компания BT Group. Оно называется Walk Me Home или "Проводи меня домой".

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В Британии запустили сервис для защиты женщин

Исполнительный директор компании Филипп Янсен рассказал, что программа работает как приложение на мобильном телефоне. Оно позволит женщине присоединиться к системе GPS-наблюдения во время прогулок. Авторы отмечают, что сервис будет полезен женщинам, которые гуляют наедине.

Приложение позволит пользователям включить систему GPS-наблюдения. Если человек не прибудет к месту назначения вовремя, то программа вызовет экстренные службы,

– рассказали разработчики.

В компании объяснили, каким образом будет работать программа:

перед тем как пойти гулять, – пользовательницы будут запускать приложение, звонить или отправлять SMS по номеру 888;

благодаря этому трекер начнет GPS-отслеживание;

далее оно рассчитает ориентировочное время на дорогу;

в момент, когда женщина уже должна дойти до конечной точки, она получит сообщение от трекера;

если пользователь не отвечает, – сервис вызывает экстренные службы.

Однако исполнительный директор пояснил, что для полноценного запуска приложения, нужно протестировать его и найти финансирование.

Что предшествовало созданию сервиса