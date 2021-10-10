Відповідний додаток запустила телекомунікаційна компанія BT Group. Він називається Walk Me Home або "Проведи мене додому".

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У Британії запустили сервіс для захисту жінок

Виконавчий директор компанії Філіп Янсен розповів, що програма працює як додаток на мобільному телефоні. Він дозволятиме жінка приєднуватись до системи GPS-спостереження під час прогулянок. Автори зазначають, що сервіс буде корисний жінкам, які гуляють наодинці.

Додаток дозволить користувачам увімкнути систему GPS-спостереження. Якщо людина не прибуде до місця призначення вчасно, то програма викличе екстренні служби,

– розповіли розробники.

У компанії пояснили, яким чином працюватиме програма:

перед тим як піти гуляти, – користувачки запускатимуть додаток, телефонуватимуть чи відправлятимуть SMS за номером 888;

завдяки цьому трекер почне GPS-відстеження;

далі він розрахує орієнтовний час на дорогу;

у момент, коли жінка вже має дійти до кінцевої точки, вона отримає повідомлення від трекера;

якщо користувачка не відповідає, – сервіс викликає екстрені служби.

Проте виконавчий директор пояснив, що для повноцінного запуску додатку, – треба протестувати його та знайти фінансування.

Що передувало створенню сервісу