Відповідний додаток запустила телекомунікаційна компанія BT Group. Він називається Walk Me Home або "Проведи мене додому".

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У Британії запустили сервіс для захисту жінок

Виконавчий директор компанії Філіп Янсен розповів, що програма працює як додаток на мобільному телефоні. Він дозволятиме жінка приєднуватись до системи GPS-спостереження під час прогулянок. Автори зазначають, що сервіс буде корисний жінкам, які гуляють наодинці.

Додаток дозволить користувачам увімкнути систему GPS-спостереження. Якщо людина не прибуде до місця призначення вчасно, то програма викличе екстренні служби,
– розповіли розробники.

У компанії пояснили, яким чином працюватиме програма:

  • перед тим як піти гуляти, – користувачки запускатимуть додаток, телефонуватимуть чи відправлятимуть SMS за номером 888;
  • завдяки цьому трекер почне GPS-відстеження;
  • далі він розрахує орієнтовний час на дорогу;
  • у момент, коли жінка вже має дійти до кінцевої точки, вона отримає повідомлення від трекера;
  • якщо користувачка не відповідає, – сервіс викликає екстрені служби.

Проте виконавчий директор пояснив, що для повноцінного запуску додатку, – треба протестувати його та знайти фінансування.

Що передувало створенню сервісу

  • Організатори повідомили, що запустили додаток після вбивства 33-річної Сари Еверард в Лондоні.
  • В ніч на 3 березня 2021 року поліцейський Вейн Казенс затримав дівчину та заявив, що вона порушила коронавірусні обмеження.
  • Після цього він заявив, що вони поїдуть у відділок. Проте відвіз її у ліс, зґвалтував та вбив.
  • Слідчі розслідували справу. Суд засудив Вейна Казенса до довічного ув'язнення.