Відповідний додаток запустила телекомунікаційна компанія BT Group. Він називається Walk Me Home або "Проведи мене додому".
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У Британії запустили сервіс для захисту жінок
Виконавчий директор компанії Філіп Янсен розповів, що програма працює як додаток на мобільному телефоні. Він дозволятиме жінка приєднуватись до системи GPS-спостереження під час прогулянок. Автори зазначають, що сервіс буде корисний жінкам, які гуляють наодинці.
Додаток дозволить користувачам увімкнути систему GPS-спостереження. Якщо людина не прибуде до місця призначення вчасно, то програма викличе екстренні служби,
– розповіли розробники.
У компанії пояснили, яким чином працюватиме програма:
- перед тим як піти гуляти, – користувачки запускатимуть додаток, телефонуватимуть чи відправлятимуть SMS за номером 888;
- завдяки цьому трекер почне GPS-відстеження;
- далі він розрахує орієнтовний час на дорогу;
- у момент, коли жінка вже має дійти до кінцевої точки, вона отримає повідомлення від трекера;
- якщо користувачка не відповідає, – сервіс викликає екстрені служби.
Проте виконавчий директор пояснив, що для повноцінного запуску додатку, – треба протестувати його та знайти фінансування.
Що передувало створенню сервісу
- Організатори повідомили, що запустили додаток після вбивства 33-річної Сари Еверард в Лондоні.
- В ніч на 3 березня 2021 року поліцейський Вейн Казенс затримав дівчину та заявив, що вона порушила коронавірусні обмеження.
- Після цього він заявив, що вони поїдуть у відділок. Проте відвіз її у ліс, зґвалтував та вбив.
- Слідчі розслідували справу. Суд засудив Вейна Казенса до довічного ув'язнення.