В Британии требуют отставки советника Джонсона из-за нарушения карантина: реакция премьера

Депутаты британского парламента требуют увольнения главного советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса. Его обвиняют в грубом нарушении карантинных ограничений.

Как пишет BBC, чиновник еще в конце марта, когда в стране уже действовали ограничения на выход из дома, вместе с семьей проехал около 400 километров в имении своих родителей. В то же время его жена имела симптомы COVID-19. Однако вместо того, чтобы находиться в самоизоляции, они отправились к родным по причинам, связанным с уходом за ребенком.

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Такие действия возмутили некоторых британских парламентариев и чиновников. В частности, оппозиционные депутаты отметили, что Каммингс должен уйти в отставку, если окажется, что он действительно нарушил карантин. По их словам, это является неуважением к законопослушных граждан.

Реакция советника премьер-министра

Доминик Каммингс заметил СМИ, что действовал легально и руководствуясь здравым смыслом. По его мнению, это было правильным поступком.

Кто поддержал Доминика Каммингса

В то же время премьер Джонсон заявил, что увольнять своего советника не будет. Мол, он подробно пообщался с советником по этой ситуации, и отметил, что не было никаких нарушений в действиях Каммингса.

"Считаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого родителя, и не заслуживает наказания за это", – отметил премьер-министр.

Также министр иностранных дел Доминик Рааб и министр финансов Риши Сунак стали на защиту Камингса.

"Двое родителей с COVID-19 пытались позаботиться о своем несовершеннолетнем ребенке. Тот, кто собирается политизировать этот вопрос, пусть лучше пристально посмотрит на себя в зеркало", – отметил Доминик Рааб.

Что известно о коронавирусе в Британии

Великобритания больше всего пострадала от коронавирус из всех стран в Европе. Сейчас там зарегистрировано более 260 тысяч инфицированных и почти 37 тысяч смертей.