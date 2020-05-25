В Британии требуют отставки советника Джонсона из-за нарушения карантина: реакция премьера
Депутаты британского парламента требуют увольнения главного советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса. Его обвиняют в грубом нарушении карантинных ограничений.
Как пишет BBC, чиновник еще в конце марта, когда в стране уже действовали ограничения на выход из дома, вместе с семьей проехал около 400 километров в имении своих родителей. В то же время его жена имела симптомы COVID-19. Однако вместо того, чтобы находиться в самоизоляции, они отправились к родным по причинам, связанным с уходом за ребенком.
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Такие действия возмутили некоторых британских парламентариев и чиновников. В частности, оппозиционные депутаты отметили, что Каммингс должен уйти в отставку, если окажется, что он действительно нарушил карантин. По их словам, это является неуважением к законопослушных граждан.
Реакция советника премьер-министра
Доминик Каммингс заметил СМИ, что действовал легально и руководствуясь здравым смыслом. По его мнению, это было правильным поступком.
Кто поддержал Доминика Каммингса
В то же время премьер Джонсон заявил, что увольнять своего советника не будет. Мол, он подробно пообщался с советником по этой ситуации, и отметил, что не было никаких нарушений в действиях Каммингса.
"Считаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого родителя, и не заслуживает наказания за это", – отметил премьер-министр.
Также министр иностранных дел Доминик Рааб и министр финансов Риши Сунак стали на защиту Камингса.
"Двое родителей с COVID-19 пытались позаботиться о своем несовершеннолетнем ребенке. Тот, кто собирается политизировать этот вопрос, пусть лучше пристально посмотрит на себя в зеркало", – отметил Доминик Рааб.
Что известно о коронавирусе в Британии
Великобритания больше всего пострадала от коронавирус из всех стран в Европе. Сейчас там зарегистрировано более 260 тысяч инфицированных и почти 37 тысяч смертей.