У Британії вимагають відставки радника Джонсона через порушення карантину: реакція прем'єра

Депутати британського парламенту вимагають звільнення головного радника Бориса Джонсона Домініка Каммінгса. Його звинувачують у грубому порушенні карантинних обмежень.

Як пише BBC, урядовець ще наприкінці березня, коли в країні вже діяли обмеження на вихід із оселі, разом з сім'єю проїхав близько 400 кілометрів до маєтку своїх батьків. Водночас його дружина мала симптоми COVID-19. Однак замість того, щоб перебувати на самоізоляції, вони вирушили до рідних з причин, пов'язаних з доглядом за дитиною.

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Такі дії обурили деяких британських парламентарів та урядовців. Зокрема, опозиційні депутати наголосили, що Каммінгс має піти у відставку, якщо буде виявиться, що він справді порушив карантин. За їхніми словами, це є неповагою до законослухняних громадян.

Реакція радника прем'єр-міністра

Домінік Каммінгс зауважив ЗМІ, що діяв легально та керуючись здоровим глуздом. На його думку, це було правильним вчинком.

Хто підтримав Домініка Каммінгса

Водночас прем'єр Джонсон заявив, що звільняти свого радника не буде. Мовляв, він детально поспілкувався із радником щодо цієї ситуації, і відзначив, що не було ніяких порушень у діях Каммінгса.

"Вважаю, що він слідував інстинктам, які є в будь-якого батька, і не заслуговує покарання за це", – зауважив прем'єр-міністр.

Також міністр закордонних справ Домінік Рааб та міністр фінансів Ріші Сунак стали на захист Камінґса.

"Двоє батьків з COVID-19 намагалися подбати про свою неповнолітню дитину. Той, хто збирається політизувати це питання, хай краще пильно подивиться на себе у дзеркало", – зазначив Домінік Рааб.

Що відомо про коронавірус у Британії

Велика Британія найбільше постраждала від коронавірусу зі всіх країн у Європі. Наразі там зареєстровано понад 260 тисяч інфікованих та майже 37 тисяч смертей.