В Великобритании 2 февраля от коронавируса умер 100-летний ветеран Том Мур. Несколько дней назад его госпитализировали с проблемами. В начале эпидемии он собрал в поддержку британских медиков более 37 миллионов евро.

Источник: твиттер Captain Tom Moore

О смерти ветерана сообщила его дочь. Том Мур несколько недель лечился от пневмонии, а затем получил положительный результат теста на COVID-19.

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Последний год жизни нашего отца был просто замечательным. Он помолодел и почувствовал то, о чем мог только мечтать. Он был невероятным отцом и дедушкой, и вечно будет жить в наших сердцах,

– заявили его дочери.

Издание ВВС пишет, что умер мужчина в окружении близких.

Реакция Елизаветы II

Королева в своем инстаграме выразила соболезнования семье сэра Тома Мура.

Ее Величество рада, что виделась с ветераном и его семьей в 2020 году. Мысли Елизаветы II и королевской семьи сейчас с близкими мужчины.

Что известно о Томе Муре