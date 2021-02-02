В Британии от COVID-19 умер 100-летний ветеран, который собрал медикам 37 миллионов евро
В Великобритании 2 февраля от коронавируса умер 100-летний ветеран Том Мур. Несколько дней назад его госпитализировали с проблемами. В начале эпидемии он собрал в поддержку британских медиков более 37 миллионов евро.
Источник: твиттер Captain Tom Moore
О смерти ветерана сообщила его дочь. Том Мур несколько недель лечился от пневмонии, а затем получил положительный результат теста на COVID-19.
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Последний год жизни нашего отца был просто замечательным. Он помолодел и почувствовал то, о чем мог только мечтать. Он был невероятным отцом и дедушкой, и вечно будет жить в наших сердцах,
– заявили его дочери.
Издание ВВС пишет, что умер мужчина в окружении близких.
Реакция Елизаветы II
Королева в своем инстаграме выразила соболезнования семье сэра Тома Мура.
Ее Величество рада, что виделась с ветераном и его семьей в 2020 году. Мысли Елизаветы II и королевской семьи сейчас с близкими мужчины.
Что известно о Томе Муре
- Он – ветеран Второй мировой войны, служил в Королевских военно-воздушных силах.
- С начала 2020 года он прошел курс лечения от рака и восстанавливал подвижность после перелома бедра.
- В начале апреля заявил, что к своему 100-летию (30 апреля) пройдет 100 кругов по заднему двору своего дома. А люди, которые хотят его поддержать, могут перечислить деньги медикам.
- Мур рассчитывал собрать тысячу фунтов, однако люди прислали 33 миллиона фунтов – более 37,5 миллионов евро. Деньги перечислили более полутора миллиона человек.
- Достижения мужчины включили в Книгу рекордов Гиннеса. После этого Елизавета II посвятила ветерана в рыцари.
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