У Великій Британії 2 лютого від коронавірусу помер 100-річний ветеран Том Мур. Кілька днів тому його госпіталізували з проблемами. На початку епідемії він зібрав на підтримку британських медиків понад 37 мільйонів євро.

Джерело: твіттер Captain Tom Moore

Про смерть ветерана повідомила його донька. Том Мур кілька тижнів лікувався від пневмонії, а потім отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Читайте також Помер український режисер Сергій Проскурня

Останній рік життя нашого батька був просто чудовим. Він помолодшав і відчув те, про що міг тільки мріяти. Він був неймовірним батьком і дідусем, і вічно житиме в наших серцях,

– заявили його дочки.

Видання ВВС пише, що помер чоловік в оточенні близьких.

Реакція Єлизавети ІІ

Королева у своєму інстаграмі висловила співчуття родині сера Тома Мура.

Її Величність рада, що бачилася з ветераном та його родиною у 2020 році. Думки Єлизавети ІІ та королівської родини зараз із близькими чоловіка.

Що відомо про Тома Мура