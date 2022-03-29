Еще 13 марта почти 59-метровую яхту Phi определили как потенциально русскую, и только 29 марта ее все же арестовали.

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Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что этот человек пока не попал под санкции, но имеет "тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным.

Собственность суперяхты была специально сокрыта, сообщили в правительстве Великобритании.

Этот шаг является жестким и строгим предупреждением для Путина и его окружения,

– заявил Шаппс.

Пока яхта никуда не уйдет, а люди, работающие на Путина, не смогут получать выгоду вокруг плавания вблизи Великобритании, добавил министр.

Чиновники Великобритании во вторник поднялись на борт Phi в районе Кенери-Уорфа на востоке Лондона. Судно было в столице на церемонии награждения суперяхт и должно было отойти в 12:00.

Компания, на которую зарегистрировано судно, находится на Карибских островах, но при этом имела мальтийские флаги, чтобы скрыть свое происхождение, сообщили в правительстве.

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