Об этом бывшая заместитель главы МИД Лана Зеркаль рассказала в шоу Натальи Мосейчук, передает 24 Канал. Она отметила, что Великобритания была готова вступить в войну против страны-агрессора. Но США в этом порыве ее умерили.

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В Британии понимают значение войны в Украине

Как отметила Лана Зеркаль, о готовности вступить в войну против России заявляли члены Палаты лордов в британском парламенте. Но они не смогли этого сделать, потому что против этого выступают Соединенные Штаты.

Летом 2022 года я была в парламенте в Лондоне и лорды откровенно говорили: "Если бы не политика Байдена, мы уже открыто стали бы частью этой военной операции. А они нас сдерживают. У них есть внутренний запрос на то, что эта война сознательна",

– отметила Зеркаль.

По ее словам, в Великобритании четко понимают, каково глобальное значение войны в нашей стране.

"Когда мы сообщаем, что приобрели 101 БТР в Великобритании, это всегда вызывает интерес у британских журналистов. Бриты очень любят, когда что-то британское где-то воюет и помогает побеждать", – добавил волонтер Сергей Притула.

Он заметил, что британцы активно направляют средства в Вооруженные Силы Украины. Этот процесс особенно активизировался, когда местные СМИ начали писать о том, что мы купили технику из Британии.

Британия объявила о масштабном пакете помощи

Напомним, что 12 января Риши Сунак с визитом прибыл в Киев. Во время своей поездки в Украину британский премьер анонсировал самый большой единственный пакет помощи с самого начала полномасштабного вторжения.

Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов,

– сказал Риши Сунак.

Известно, что в единственный крупнейший пакет помощи войдет:

дополнительное оборудование к ПВО;

дополнительное противотанковое оружие;

дополнительные ракеты дальнего радиуса действия;

тысячи снарядов;

проведение учений "для еще тысяч украинских военных".

Кроме того, Владимир Зеленский и Риши Сунак договорились о дронах. Нашему государству направят 200 миллионов фунтов, чтобы мы могли построить тысячи дронов.