Про це колишня заступниця глави МЗС Лана Зеркаль розповіла в шоу Наталії Мосейчук, передає 24 Канал. Вона зазначила, що Велика Британія була готова вступити у війну проти країни-агресорки. Але США у цьому пориві її стримали.

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У Британії розуміють значення війни в Україні

Як зазначила Лана Зеркаль, про готовність розпочати війну проти Росії заявляли члени Палати лордів у британському парламенті. Але вони не змогли цього зробити, бо проти цього виступають Сполучені Штати.

Влітку 2022 року я була в парламенті в Лондоні і лорди відверто говорили: "Якби не політика Байдена, ми вже відкрито стали б частиною цієї воєнної операції. А вони нас стримують. В них є внутрішній запит на те, що ця війна є свідомою",

– зазначила Зеркаль.

За її словами, у Великій Британії чітко розуміють, яким є глобальне значення війни в нашій країні.

"Коли ми повідомляємо, що придбали 101 БТР у Великій Британії, це завжди викликає інтерес у британських журналістів. Брити дуже люблять, коли щось британське десь воює і допомагає перемагати", – додав волонтер Сергій Притула.

Він зауважив, що британці активно спрямовують кошти на Збройні Сили України. Цей процес особливо активізувався, коли місцеві ЗМІ почали писати про те, що ми купили техніку з Британії.

Британія оголосила про масштабний пакет допомоги

Нагадаймо, що 12 січня Ріші Сунак з візитом прибув до Києва. Під час своєї поїздки до України британський прем'єр анонсував найбільший єдиний пакет допомоги від початку повномасштабного вторгнення.

Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни – це пакет на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів,

– сказав Ріші Сунак.

Відомо, що до єдиного найбільшого пакета допомоги увійде:

додаткове обладнання до ППО;

додаткова протитанкова зброя;

додаткові ракети дальнього радіуса дії;

тисячі снарядів;

проведення навчань "для ще тисяч українських військових".

Крім того, Володимир Зеленський і Ріші Сунак домовилися про дрони. Нашій державі спрямують 200 мільйонів фунтів, щоб ми могли побудувати тисячі дронів.