В Британии подтвердили реализацию первой волны санкций в отношении российских чиновников из-за агрессии против Украины. А также рассказазли о дальнейших планах.
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На членов совбеза России наложат санкции
Великобритания объявила о намерении наложить санкции на тех членов совбеза России, которые проголосовали за признание боевиков с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В Лондоне в очередной раз отметили, что это является грубым нарушением территориального суверенитета Украины.
Как Совбез голосовал за "легитимизацию" боевиков
- Лавров – признать,
- Бортников – признать,
- Шойгу-признать,
- Медведев – если улучшений не будет, признать,
- Володин-признать,
- Матвиенко – признать,
- Патрушев – дать Байдену 2 – 3 дня, если не поможет – признать,
- Мишустин – если улучшений не будет, признать,
- Нарышкин-признать,
- Колокольцев – признать,
- Щеголев – признать,
- Золотов – признать.
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