В Британии подтвердили реализацию первой волны санкций в отношении российских чиновников из-за агрессии против Украины. А также рассказазли о дальнейших планах.

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На членов совбеза России наложат санкции

Великобритания объявила о намерении наложить санкции на тех членов совбеза России, которые проголосовали за признание боевиков с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В Лондоне в очередной раз отметили, что это является грубым нарушением территориального суверенитета Украины.

Как Совбез голосовал за "легитимизацию" боевиков

Лавров – признать,

Бортников – признать,

Шойгу-признать,

Медведев – если улучшений не будет, признать,

Володин-признать,

Матвиенко – признать,

Патрушев – дать Байдену 2 – 3 дня, если не поможет – признать,

Мишустин – если улучшений не будет, признать,

Нарышкин-признать,

Колокольцев – признать,

Щеголев – признать,

Золотов – признать.

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