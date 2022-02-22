В Британии подтвердили реализацию первой волны санкций в отношении российских чиновников из-за агрессии против Украины. А также рассказазли о дальнейших планах.

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На членов совбеза России наложат санкции

Великобритания объявила о намерении наложить санкции на тех членов совбеза России, которые проголосовали за признание боевиков с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В Лондоне в очередной раз отметили, что это является грубым нарушением территориального суверенитета Украины.

Как Совбез голосовал за "легитимизацию" боевиков

  • Лавров – признать,
  • Бортников – признать,
  • Шойгу-признать,
  • Медведев – если улучшений не будет, признать,
  • Володин-признать,
  • Матвиенко – признать,
  • Патрушев – дать Байдену 2 – 3 дня, если не поможет – признать,
  • Мишустин – если улучшений не будет, признать,
  • Нарышкин-признать,
  • Колокольцев – признать,
  • Щеголев – признать,
  • Золотов – признать.

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