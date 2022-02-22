У Британії підтвердили реалізацію першої хвилі санкцій щодо російських посадовців через агресію проти України. А також розповіли про подальші плани.

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На членів радбезу Росії накладуть санкції

Велика Британія оголосила про намір накласти санкції на тих членів радбезу Росії, які проголосували за визнання бойовиків з окупованих частин Донецької та Луганської областей. У Лондоні вкотре зазначили, що це є грубим порушенням територіального суверенітету України.

Як радбез голосував за "легітимізацію" бойовиків

Лавров – визнати,

Бортников – визнати,

Шойгу – визнати,

Медведєв – якщо покращень не буде, визнати,

Володін – визнати,

Матвієнко – визнати,

Патрушев – дати Байдену 2 – 3 дні, якщо не допоможе – визнати,

Мішустін – якщо покращень не буде, визнати,

Наришкін – визнати,

Колокольцев – визнати,

Щеголєв – визнати,

Золотов – визнати.

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