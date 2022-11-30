О введении нового пакета санкций сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Они касаются чиновников России, причастных к войне против Украины.

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Вицепремьер-министр России и губернатор Белгорода: кто еще подвергся санкциям

На правительственном сайте Британии объяснили, что санкции – это не просто условность. Они оказывают значительное влияние на способность россиян удерживать свою армию и продолжать войну против Украины.

Там добавили, что Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со старых крылатых ракет и использует их в Украине "как отчаянную попытку сохранить свое нападение". Кроме того, оккупанты вынуждены использовать запчасти из кухонных приборов и советские танки, потому что покупать оружие в цивилизованном мире им никто не даст.

В санкционный список на этот раз попали:

Вице-премьер России Денис Мантуров;

директор федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостьев;

председатель федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области Дмитрий Безруких;

губернатор Белгорода и еще десяток других глав регионов;

руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии;

глава ЦИК Элла Памфилова;

Андрей Буров, глава райизбиркома Ростова и другие.

Сегодня мы применили санкции к лицам, принуждающим к призыву, отправляя тысячи российских граждан воевать на незаконной и отвратительной войне Путина. Великобритания продолжит с помощью санкций и военной помощи поддерживать Украину, защищающую свою независимость,

– подытожил министр.

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Эмбарго на российскую нефть лишит России миллиардов долларов

Россия потеряет от действия санкций миллиарды долларов. Запрет стран G7 на морской экспорт российской нефти значительно ограничит ее поставку во все страны мира.

Экономический эксперт Олег Гетман говорит, что евролидеры сейчас сомневаются в цене российского топлива. По его мнению, она может колебаться на уровне 60 долларов за баррель.

Специалист объясняет, что такие санкции значительны: "Это приведет к недопоступлениям многих триллионов рублей в российский бюджет, что уменьшит способность России вести войну".

Международные эксперты не исключают вариант, что россияне постараются смешивать собственную нефть с другой, чтобы скрыть ее происхождение и обойти санкции. Однако скорее всего агрессорам будет экономически невыгодно это делать, говорит Олег Гетман.

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