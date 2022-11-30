О введении нового пакета санкций сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Они касаются чиновников России, причастных к войне против Украины.

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Вицепремьер-министр России и губернатор Белгорода: кто еще подвергся санкциям

На правительственном сайте Британии объяснили, что санкции – это не просто условность. Они оказывают значительное влияние на способность россиян удерживать свою армию и продолжать войну против Украины.

Там добавили, что Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со старых крылатых ракет и использует их в Украине "как отчаянную попытку сохранить свое нападение". Кроме того, оккупанты вынуждены использовать запчасти из кухонных приборов и советские танки, потому что покупать оружие в цивилизованном мире им никто не даст.

В санкционный список на этот раз попали:

  • Вице-премьер России Денис Мантуров;
  • директор федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостьев;
  • председатель федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области Дмитрий Безруких;
  • губернатор Белгорода и еще десяток других глав регионов;
  • руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии;
  • глава ЦИК Элла Памфилова;
  • Андрей Буров, глава райизбиркома Ростова и другие.

Сегодня мы применили санкции к лицам, принуждающим к призыву, отправляя тысячи российских граждан воевать на незаконной и отвратительной войне Путина. Великобритания продолжит с помощью санкций и военной помощи поддерживать Украину, защищающую свою независимость,
– подытожил министр.

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Эмбарго на российскую нефть лишит России миллиардов долларов

  • Россия потеряет от действия санкций миллиарды долларов. Запрет стран G7 на морской экспорт российской нефти значительно ограничит ее поставку во все страны мира.
  • Экономический эксперт Олег Гетман говорит, что евролидеры сейчас сомневаются в цене российского топлива. По его мнению, она может колебаться на уровне 60 долларов за баррель.
  • Специалист объясняет, что такие санкции значительны: "Это приведет к недопоступлениям многих триллионов рублей в российский бюджет, что уменьшит способность России вести войну".
  • Международные эксперты не исключают вариант, что россияне постараются смешивать собственную нефть с другой, чтобы скрыть ее происхождение и обойти санкции. Однако скорее всего агрессорам будет экономически невыгодно это делать, говорит Олег Гетман.

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