Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она убеждена, что переговоры для России – "дымовая завеса".

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Россия хочет не договариваться, а выиграть себе время

Лиз Трасс подчеркнула, что скептически относится к целям руководства России. Более того, сами переговоры министр назвала лишь "дымовой завесой".

Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, – это попытка создать пространство для перегруппировки русских,

– подчеркнула она.

Министр также добавила, что Россия не организовала ни одного серьезного вывода своих войск с территории Украины. Да и серьезных предложений во время переговоров от нее не звучало.

Лиз Трасс отметила, что "русские врут, врут и врут". Министр выразила опасения, что с помощью переговоров страна-агрессор просто пытается перевести фокус. И пока весь мир ждет их результаты, она просто перегруппировывает свои войска.

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