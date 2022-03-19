С такой инициативой выступил член Палаты лордов парламента Великобритании лорд Алекс Карлайл. Он работал независимым консультантом по законодательству в сфере терроризма.
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Из того, что мы видим по фотографиям и другим доказательствам, понятно, что Россия является террористическим государством, как "Аль-Каида" и "ИГИЛ",
– сказал Карлайл.
Кого нужно признать террористами
- Русскую армию,
- военно-морской флот,
- военно-космические силы,
- политическую партию "Единая Россия".
Тогда бы каждого поставщика материальных средств этим структурам преследовали как причастного к террористической деятельности. Карлайн подчеркнул, что признать ведомства террористическими надо как можно скорее.
По словам британского лорда, такое признание будет подтверждением статуса Владимира Путина и России как изгоев в мировом сообществе.
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