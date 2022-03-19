Свое мнение об этом высказал американский министр обороны Ллойд Остин. Он заявил, что США "видели ряд ошибок" России во время вторжения в Украину.

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У оккупантов возникли проблемы

По словам Остина, у российских захватчиков "возникли проблемы с логистикой". При этом он не увидел ни доказательств "хорошего использования тактической разведки", ни "интеграции воздушных сил с наземными маневрами".

Есть ряд вещей, которые мы могли бы ожидать, но не увидели. Многие из их предположений не подтвердились, когда они развязали эту войну,

– подчеркнул глава Пентагона.

Кстати, по информации Генштаба ВСУ, из-за полного провала в Гостомеле государство-агрессор хочет отстранить от исполнения служебных обязанностей своего комбрига Вадима Панькова.

Другие заявления из Пентагона

По подсчетам оборонного ведомства США, Россия выпустила по Украине 1080 ракет в период с 24 февраля по 18 марта.

В то же время в Пентагоне утверждают, что российские солдаты "не имеют особой мотивации" в войне против Украины.

Там также предостерегли, что Путин будет угрожать ядерным оружием, если сопротивление продолжится, а деньги закончатся.

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