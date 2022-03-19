Свою думку на цю тему висловив американський міністр оборони Ллойд Остін. Він заявив, що США "побачили низку помилок" Росії під час вторгнення в Україну.

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В окупантів виникли проблеми

За словами Остіна, у російських загарбників "виникли проблеми з логістикою". При цьому, він не побачив ані доказів "доброго використання тактичної розвідки", ані "інтеграції повітряних сил із наземними маневрами".

Є низка речей, які ми могли б очікувати побачити, але не побачили. Багато з їхніх припущень не підтвердилися, коли вони розв'язали цю війну,

– підкреслив очільник Пентагону.

До речі, за інформацією Генштабу ЗСУ, через повний провал у Гостомелі держава-агресорка хоче усунути від виконання службових обов'язків свого комбрига Вадима Панькова.

Інші заяви з Пентагону

За підрахунками оборонного відомства США, Росія випустила по Україні 1 080 ракет у період з 24 лютого по 18 березня.

Водночас у Пентагоні стверджують, що російські солдати "не мають особливої мотивації" у війні проти України.

Там також застерегли, що Путін погрожуватиме ядерною зброєю, якщо опір продовжиться, а гроші закінчаться.

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