Про це, посилаючись на дані Пентагону, повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Відповідний допис вона опублікувала у твітері 18 березня.

Читайте також Ми не безсмертні, – у МВС закликали Захід до збільшення поставок військової техніки та зброї

100 зі 112 пострілів – у ціль

За словами посадовиці, у Пентагоні стверджують, що ЗСУ використовують Javelin з рекордною ефективністю. Мовляв, зі 112 пострілів, які зробили наші захисники, було 100 влучань у ворожу техніку. "Ми пишаємося нашою армією та українськими захисниками! Героям слава", – написала Джапарова.

Коротко про Javelin

Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. З їхньою допомогою українські захисники знищують бронетехніку, захищені об'єкти, а також вертольоти й безпілотники ворога. Основною особливістю цього ПТРК є система теплової ідентифікації цілі. Після пострілу ракета сама розкриває аеродинамічні крила, наводиться й рушає до неї.

Детальніше про те, як працює Javelin – за посиланням.

ЗСУ встановили рекорд ефективності з Javelin: дивіться відео