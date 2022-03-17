За його словами, почалися інтенсивні атаки українських захисників на ворожих російських окупантів.

Важливо У Сєвєродонецьку російські військові цинічно обстріляли притулок для матерів із дітьми

"Однак, ми не безсмертні. Ця боротьба вимагає від нас надзвичайних жертв. Саме тому, нам негайно необхідно збільшення поставок військової техніки та зброї", – повідомив Євгеній Єнін.

Він додав, що вдячний Уряду США та двопартійній підтримці в боротьбі України за демократію та незалежність. Однак, те що ми отримуємо зараз, надзвичайно менше того, що задовольняло б наші мінімальні потреби.

"Через те, що російський план зруйнувався, вони змінили свою тактику та почали знищувати всі інфраструктурні об’єкти в країні. І маючи повну перевагу в повітрі, нам конче потрібні реактивні винищувачі чи закриття неба", — підсумував Євгеній Єнін.

Це важливо – Київ знову атаковано окупантом: дивіться відео