По его словам, начались интенсивные атаки украинских защитников на вражеских российских оккупантов.

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"Но мы не бессмертны. Эта борьба требует от нас чрезвычайных жертв. Именно поэтому нам срочно необходимо увеличение поставок военной техники и оружия", – сообщил Евгений Енин.

Он добавил, что благодарен правительству США и двухпартийной поддержке в борьбе Украины за демократию и независимость. Однако, то что мы получаем сейчас, чрезвычайно меньше того, что удовлетворяло бы наши минимальные потребности.

"Из-за того, что российский план разрушился, они изменили свою тактику и начали уничтожать все инфраструктурные объекты в стране. И имея полное превосходство в воздухе, нам позарез нужны реактивные истребители или закрытие неба", — подытожил Евгений Енин.

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