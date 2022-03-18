Про це 18 березня повідомили у Генштабі ЗСУ. Близько 19:15 там оприлюднили щоденне вечірнє зведення щодо російського вторгнення.

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Паньковим не задоволені у Росії

Там розповіли, що від виконання службових обов'язків Росія хоче усунути полковника Вадима Панькова. Він є командиром 45-ї окремої бригади спецпризначення повітряно-десантних військ держави-агресорки. Панькова звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель й "відсутності позитивних результатів".

Що відомо про Панькова

54-річний російський військовий. Народився у білоруському місті Гомель. Навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі імені Фрунзе (нині ліквідоване) й загальновійськовій академії російських збройних сил. Брав участь в обох чеченських війнах, в одній із них був важко поранений у голову.



Російський комбриг Вадим Паньков / Фото з сайту ГУР

Є у переліку воєнних злочинців на сайті Головного управління розвідки Міноборони. Адже з 2014 року бере безпосередню участь у злочинній діяльності на території нашої держави. Особовий склад підлеглої йому бригади причетний до окупації Криму й на ротаційній основі у складі окремих підрозділів брав участь у бойових діях на Сході України.

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