Об этом 18 марта сообщили в Генштабе ВСУ. Около 19:15 там обнародовали ежедневную вечернюю сводку российского вторжения.

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Паньковым недовольны в России

Там рассказали, что от исполнения служебных обязанностей Россия хочет отстранить полковника Вадима Панькова. Он командир 45-й отдельной бригады спецназначения воздушно-десантных войск государства-агрессора. Панькова обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля и "отсутствии положительных результатов".

Что известно о Панькове

54-летний российский военный. Родился в белорусском городе Гомель. Учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени Фрунзе (ныне ликвидированный) и общевойсковой академии российских вооруженных сил. Участвовал в обеих чеченских войнах, в одной из них был тяжело ранен в голову.

Российский комбриг Вадим Паньков / Фото с сайта ГУР

Есть в списке военных преступников на сайте Главного управления разведки Минобороны. Ведь с 2014 года непосредственно участвует в преступной деятельности на территории нашего государства. Личный состав подчиненной ему бригады причастен к оккупации и на ротационной основе в составе отдельных подразделений участвовал в боевых действиях на Востоке Украины.

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