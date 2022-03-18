У Генштабі ЗСУ кажуть, що у ворога проблеми із забезпеченням підрозділів. Морально-психологічний стан особового складу – низький.

До теми Через суттєве скорочення людських ресурсів Росія проводить приховану мобілізацію

У Росії йдуть на крайні заходи щодо комплектації складу

Окупанти суттєво вичерпали людські ресурси. Мовиться про безповоротні та санітарні втрати, психогенні втрати, а також випадки самокаліцтва. Росіяни йдуть на крайні заходи, аби доукомплектувати свій склад.

Агресор проводить приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків та курсантів. Не гребують і найманцями із Сирії.

Звернення президента Зеленського до матерів російських військових: відео