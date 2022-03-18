Про це написало видання CNN, посилаючись на коментар генерала Френка Маккензі, командувача Центрального командування США під час брифінгу в Пентагоні.

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Вони не здаються, на мою думку, особливо мотивованими чи особливо залученими до кампанії, яку вони проводять,

– сказав Маккензі про російські війська, які воюють в Україні.

Станом на 18 брезня втрати російського особового складу перевищують 14 200 осіб. А Збройні Сили України щодня знищують техніку ворога.

Зокрема, відомо про відмову від участі у війні відразу усіх російських вояк з однієї мотострілецької дивізії.

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