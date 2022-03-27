Кроме того, оно приостанавливает сотрудничество с российскими университетами и компаниями, которые стратегически важны для российских властей. Об этом говорится в заявлении правительства от 27 марта, которым располагает издание.

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В заявлении сообщается, что правительство Британии приняло решение приостановить финансируемое за счет госсредств сотрудничество в сфере исследований и инноваций с российскими университетами и компаниями, которые являются стратегически важными для властей РФ.

Наша цель – ввести меры, которые негативно повлияют на Россию и лиц вместе с организациями, тесно связанными с Кремлем. В то же время не наказывать отдельно взятых российских ученых, у которых добропорядочные научные интересы,

– отмечают в заявлении.

Министр науки Джордж Фримен отметил, что все выплаты по российским проектам, которые финансировались из британских государственных средств, приостанавливают.

Также Британия будет призывать к такому шагу и партнеров в международных проектах, где она не единственная сотрудничающая сторона.

Мы также выделяем пакет объемом до 3 миллионов фунтов для поддержки украинских ученых, находящихся под угрозой. Мы поддерживаем Украину, ее демократически избранную власть и храбрый народ в эти ужасные времена,

– отметил Фримен.

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