Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Важно Происходящее в вашей стране – мерзко, – Борис Джонсон снова заговорил на украинском

Уже за 12 дней становится ясно, что Путин сделал просчет, недооценил украинцев, их героическое сопротивление, он недооценил их лидера и единство Запада,

– сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания вместе с Канадой и Нидерландами работали над более практической и регулярной поддержкой Украины. Это поможет обеспечить неудачу Владимира Путина.

"Эта международная группа поддержки будет координировать усилия международного сообщества для предоставления долгосрочной и твердой помощи сейчас и в будущем. Это момент для друзей Украины создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонной военной поддержки, чтобы обеспечить неудачу Путина", – отметил Джонсон.

Вместе с этим общая сумма поддержки, которую объявила Британия для Украины, в настоящее время составляет около 400 миллионов фунтов стерлингов.

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