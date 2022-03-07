Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Важливо Те, що відбувається у вашій країні – мерзенно, – Борис Джонсон знову заговорив українською

Вже через 12 днів стає ясно, що Путін зробив прорахунок, він недооцінив українців, їхній героїчний опір, він недооцінив їхнього лідера та єдність Заходу, – сказав Джонсон.

За його словами, Британія разом з Канадою та Нідерландами працювали над більш практичною та регулярною підтримкою України. Це допоможе забезпечити невдачу Володимира Путіна.

"Ця міжнародна група підтримки координуватиме зусилля міжнародного співтовариства для надання довгострокової та непохитної допомоги зараз і в майбутньому. Це момент для друзів України створити коаліцію гуманітарної, економічної та оборонної військової підтримки, щоб забезпечити невдачу Путіна", – зазначив Джонсон.

Разом з цією допомогою загальна сума підтримки, яку оголосила Британії для України, наразі становить близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

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