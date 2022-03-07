Борис Джонсон наголосив, що навіть не може уявити, що українці зараз переживають.
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"Я не можу уявити, який гнів та біль ви відчуваєте, коли все, що ви знаєте і любите, настільки жорстоко розбито", – каже прем'єр-міністр Великої Британії.
Те, що зараз відбувається у вашій рідній країні – мерзенно. І я дуже пригнічений руйнуваннями та загибеллю людей,
– каже політик.
Джонсон наголосив, що 2 березня члени парламенту в Палаті Громад, стоячи аплодували посту України, демонструючи, що Велика Британія пліч-о-пліч з народом України та вражена нашою боротьбою проти цієї агресії.
Дивіться відео, як Борис Джонсон заговорив українською:
Додамо, що вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка обстрілює мирні міста. Проте наші Збройні сили мужньо відбивають атаки ворога, і місцеве населення їм допомагає. Хронологію війни в Україні – дивіться тут.
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