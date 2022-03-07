В Україні зараз вирішується, чи стане ще хтось в Європі жертвою такої ж російської агресії. За словами Зеленського, із цим погоджуються світові лідери.

До теми Якщо агресія Росії продовжиться, міжнародні санкції лише посиляться, – Зеленський

Майбутнє континенту вирішуємо ми своїм спротивом, і наші друзі – своєю допомогою,

– наголосив президент.

Потрібні нові санкції

Зеленський знову говорив телефоном з партнерами: президентами Польщі та Франції Анджеєм Дудою й Еммануелем Макроном, прем'єрами Великої Британії та Італії Борисом Джонсоном й Маріо Драгі, очільником уряду Індії Моді.

Президент зазначив, що отримав сильні сигнали. Тези абсолютно логічні: якщо Росія не відмовилась від вторгнення і продовжує агресію, потрібні нові санкції. Наприклад, бойкот російського експорту, імпорту та відмова від їхньої нафти.

"Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю – коли відмовляєшся давати гроші терористу", – наголосив Зеленський.

Він додав, що діяти треба рішучіше. Якщо хтось втрачає розум, то має забути про комерцію.

За словами лідера, успіх української армії, воля народу та принциповість санкцій – це шлях до миру.

Терор Росії

Зеленський нагадав, що вночі окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню. Росіяни били по спальних районах Харкова. Це не має додного воєнного сенсу – просто терор. Окупанти тримають в заручниках жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля.

Однак скоро вони отримають покарання. Ворог втомлений та деморалізований. Президент відзначив, що вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було.

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Дивіться відеозвернення Зеленського: