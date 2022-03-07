Вони запевнили, що продовження агресії Росії посилить санкції проти країни, передає 24 канал.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Якщо Росія не відмовиться від своїх планів – санкції будуть жорсткішими

Він додав, що міжнародні лідери погоджуються, що майбутнє Європи зараз вирішують українці своїм спротивом.

Володимир Зеленський поговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, головою італійського уряду Маріо Драґі, президентом Франції Еммануелем Макроном, а також прем'єр-міністром Індії Моді. Він отримав дуже важливі сигнали, які лише посилять Україну.

Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовляється від своїх планів проти України, отже потрібен новий санкційний пакет. Нові санкції, нові санкційні кроки проти війни заради миру,

– наголосив він.

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