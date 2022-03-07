Они заверили, что продление агрессии России ужесточит санкции против страны, передает 24 канал.

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Если Россия не откажется от своих планов – санкции будут жестче

Он добавил, что международные лидеры соглашаются с тем, что будущее Европы сейчас решают украинцы своим сопротивлением.

Владимир Зеленский поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главой итальянского правительства Марио Драги, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьер-министром Индии Моди. Он получил очень важные сигналы, которые только усилят Украину.

Если вторжение продолжается и Россия не отказывается от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны ради мира,

– подчеркнул он.