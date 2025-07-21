Должно пройти ориентировочно 5 лет для того, чтобы Tempest начали массово появляться в воздушном пространстве Великобритании. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

К теме Британия и еще 2 страны создают новый мощный истребитель для атак по России, – The Telegraph

Какова цель таких разработок?

Иван Ступак отметил, что сейчас это только разработка. Стоит понимать, что в каждой стране есть бюрократическая составляющая. Местами могут быть определенные проблемы с финансированием.

Кроме того, если это прототип к серии, то могут пройти годы для того, чтобы эти самолеты появились в воздушном пространстве Великобритании. Должно быть проведено большое количество испытаний.

По моему мнению, во время российско-украинской войны мы не получим таких самолетов. Потому что сейчас нет ни одного образца в Великобритании. Предполагаю, что должно пройти ориентировочно 5 лет до того, как они начнут массово появляться в воздушном пространстве Великобритании,

– считает экс-сотрудник СБУ.

По его словам, эти разработки имеют цель избавиться от влияния со стороны США, доминирования американских видов вооружения в Европе. Европейцы сейчас делают акцент на своем. В частности, на немецких танках, на французских, британских самолетах.