В частности, Великобритания хочет ограничить продажу гражданства – так называемых золотых паспортов. Об этом заявили в совместном заявлении лидеров Британии, Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Канады и США.

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Что еще указано в заявлении

Также хотят запустить на этой неделе трансатлантическую оперативную группу. Она обеспечит эффективное выполнение наших финансовых санкций путем выявления и замораживания активов лиц и попавших под санкции компаний.

Британия стремится применить санкции и другие финансовые и правоприменительные меры в отношении дополнительных российских чиновников и элит, близких российскому правительству. Также речь идет об их семьях и лицах, которые помогают выявить и заморозить активы.

"Мы также будем привлекать другие правительства и работать над выявлением и препятствием движению неправомерно полученных доходов, а также для того, чтобы лишить этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру", – отметили в заявлении.