Зокрема, Британія хоче обмежити продаж громадянства – так званих золотих паспортів. Про це наголосили у спільній заяві лідерів Британії, Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та США.

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Що ще вказано у заяві

Також хочуть запустити цього тижня трансатлантичну оперативну групу. Вона забезпечить ефективне виконання наших фінансових санкцій шляхом виявлення та заморожування активів осіб і компаній, які потрапили під санкції.

Британія прагне застосувати санкції та інші фінансові та правозастосовні заходи щодо додаткових російських чиновників і еліт, близьких до російського уряду. Також мовиться про їхні сім'ї та особи, які допомагають виявити та заморозити активи.

"Ми також будемо залучати інші уряди та працювати над виявленням і перешкоджанням руху неправомірно отриманих доходів, а також для того, щоб позбавити цих осіб можливості приховувати свої активи в юрисдикціях по всьому світу", – зазначити у заяві.