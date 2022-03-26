Под британские ограничения попала, в частности, российская оборонная компания "Кронштадт", которая является основным производителем беспилотников "Орион" и других БПЛА.

Читайте также : Россия на Донбассе за день потеряла 3 самолета и 8 танков, – ООС

Эти системы активно использует Россия в войне в Украине. Надежное украинское ПВО ограничило пилотируемые полеты за пределами линии фронта, поэтому Россия вынуждена использовать больше БПЛА. Это приводит к увеличению спроса на эти активы и их стремительному уменьшению,

– отметили в британском Минобороны.

Соответственно, санкции Великобритании нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его возможности компенсировать потери БПЛА.

Потери России в войне против Украины

личного состава – 16 100;

танков – 561;

боевых бронированных машин – 1 625;

артиллерийских систем – 291;

РСЗО – 90;

средства ПВО – 49;

самолетов – 115;

вертолетов – 125;

автомобильной техники – 1089;

корабли/катера – 5;

цистерн из ГСМ – 72;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;

специальная техника – 18.