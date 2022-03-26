Под британские ограничения попала, в частности, российская оборонная компания "Кронштадт", которая является основным производителем беспилотников "Орион" и других БПЛА.

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Эти системы активно использует Россия в войне в Украине. Надежное украинское ПВО ограничило пилотируемые полеты за пределами линии фронта, поэтому Россия вынуждена использовать больше БПЛА. Это приводит к увеличению спроса на эти активы и их стремительному уменьшению,
– отметили в британском Минобороны.

Соответственно, санкции Великобритании нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его возможности компенсировать потери БПЛА.

Потери России в войне против Украины

  • личного состава – 16 100;
  • танков – 561;
  • боевых бронированных машин – 1 625;
  • артиллерийских систем – 291;
  • РСЗО – 90;
  • средства ПВО – 49;
  • самолетов – 115;
  • вертолетов – 125;
  • автомобильной техники – 1089;
  • корабли/катера – 5;
  • цистерн из ГСМ – 72;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;
  • специальная техника – 18.

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