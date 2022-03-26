Під британські обмеження потрапила, зокрема російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником безпілотників "Оріон" та інших БПЛА.
Читайте також Росія на Донбасі за день втратила 3 літаки та 8 танків, – ООС
Ці системи активно застосовує Росія у війні в Україні. Надійна українська ППО обмежила пілотовані польоти за межами лінії фронту, тому Росія змушена використовувати більше БПЛА. Це призводить до збільшення попиту на ці активи та їх стрімке зменшення,
– зазначили у британському Міноборони.
Відповідно, санкції Великої Британії завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його можливості компенсувати втрати дронів.
Втрати Росії у війні проти України
- особового складу – 16 100;
- танків – 561;
- бойових броньованих машин – 1 625;
- артилерійських систем – 291;
- РСЗВ – 90;
- засоби ППО – 49;
- літаків – 115;
- гелікоптерів – 125;
- автомобільної техніки – 1 089;
- кораблі / катери – 5;
- цистерн з ПММ – 72;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53;
- спеціальна техніка – 18.
ЗСУ розгромили окупантів у Чорнобаївці 10 раз: дивіться відео