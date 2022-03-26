Під британські обмеження потрапила, зокрема російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником безпілотників "Оріон" та інших БПЛА.

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Ці системи активно застосовує Росія у війні в Україні. Надійна українська ППО обмежила пілотовані польоти за межами лінії фронту, тому Росія змушена використовувати більше БПЛА. Це призводить до збільшення попиту на ці активи та їх стрімке зменшення,

– зазначили у британському Міноборони.

Відповідно, санкції Великої Британії завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його можливості компенсувати втрати дронів.

Втрати Росії у війні проти України

особового складу – 16 100;

танків – 561;

бойових броньованих машин – 1 625;

артилерійських систем – 291;

РСЗВ – 90;

засоби ППО – 49;

літаків – 115;

гелікоптерів – 125;

автомобільної техніки – 1 089;

кораблі / катери – 5;

цистерн з ПММ – 72;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53;

спеціальна техніка – 18.

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