Британия продолжит собирать доказательства военных преступлений российских оккупантов в Украине

Минобороны Британии выразило протест военному атташе России из-за войны против Украины. Российской стороне напомнили об обязательствах по Женевской конвенции.

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Заместитель министра обороны Лоуренс Ли высказал решительный протест против непрекращающихся и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против ни в чем не повинных гражданских лиц, и напомнил об обязательствах России по Женевской конвенции,

– говорится в заявлении.

Лоуренс Ли подчеркнул, что школы, театры и больницы – это не военные цели. Поэтому Британия продолжит собирать доказательства военных преступлений российских оккупантов в Украине.

"Он предупредил, что Британия будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование к Российской Федерации немедленно вывести свои войска", – отметили в ведомстве.

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