Британія продовжить збирати докази військових злочинів російських окупантів в Україні

Міноборони Британії висловило протест військовому аташе Росії через війну проти України. Російській стороні нагадали про зобов'язання щодо Женевської конвенції.

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Заступник міністра оборони Лоуренс Лі висловив рішучий протест проти безперервних і невиправданих актів насильства, що здійснюються російськими військами проти ні в чому не винних цивільних осіб, і нагадав про зобов'язання Росії щодо Женевської конвенції,

– йдеться у заяві.

Лоуренс Лі наголосив, що школи, театри та лікарні – це не військові цілі. Тому Британія продовжить збирати докази військових злочинів російських окупантів в Україні.

"Він попередив, що Британія збиратиме докази військових злочинів, і повторив вимогу до Російської Федерації негайно вивести свої війська", – зазначили у відомстві.

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