Британия отреагировала на российские военные корабли возле своего побережья
Группа российских военных кораблей проходит мимо побережья Великобритании. Эсминец британского флота HMS Defender начал их сопровождение.
Эсминец следит за фрегатом "Адмирал Горшков" и тремя вспомогательными кораблями, сообщает пресс-служба Королевского флота Британии.
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Российские корабли проходят вблизи территориальных вод Британии.
Сопровождение "Адмирала Горшкова" продемонстрировало приверженность Королевского флота к защите вод и готовности к выполнению таких задач, когда это необходимо,
– сказал министр вооруженных сил Марк Ланкастер.
В российскую группу кроме "Адмирала Горшкова" входят буксир "Николай Чикер", судно снабжения" Эльбрус "и танкер "Кама".
HMS Defender будет продолжать сопровождать российскую военно-морскую группу на этой неделе, когда она будет проходить через пролив Ла-Манш.
Британский эскадренный миноносец HMS Defender