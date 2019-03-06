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      Британія відреагувала на російські військові кораблі поблизу свого узбережжя

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      Британський есмінець супроводжує групу російських кораблів, які йдуть в Ла-Манш
      Британський есмінець супроводжує групу російських кораблів, які йдуть в Ла-Манш / Фото з відкритих джерел

      Група російських військових кораблів проходить повз узбережжя Великої Британії. Есмінець британського флоту HMS Defender розпочав їхній супровід.

      Есмінець стежить за фрегатом "Адмірал Горшков" і трьома допоміжними кораблями, повідомляє прес-служба Королівського флоту Британії.

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      Російські кораблі проходять поблизу територіальних вод Британії.

      Супровід "Адмірала Горшкова" продемонстрував незмінну прихильність Королівського флоту до захисту вод та готовності до виконання таких завдань, коли це необхідно,
      – сказав міністр збройних сил Марк Ланкастер.

      До російської групи групи окрім "Адмірала Горшкова" входять буксир "Ніколай Чікер", судно постачання "Ельбрус" і танкер "Кама".

      HMS Defender продовжуватиме супроводжувати російську військово-морську групу на цьому тижні, коли вона проходитиме через протоку Ла-Манш.


      Британський ескадрений міноносець HMS Defender

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      Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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