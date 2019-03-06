Британія відреагувала на російські військові кораблі поблизу свого узбережжя

Група російських військових кораблів проходить повз узбережжя Великої Британії. Есмінець британського флоту HMS Defender розпочав їхній супровід.

Есмінець стежить за фрегатом "Адмірал Горшков" і трьома допоміжними кораблями, повідомляє прес-служба Королівського флоту Британії.

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Російські кораблі проходять поблизу територіальних вод Британії.

Супровід "Адмірала Горшкова" продемонстрував незмінну прихильність Королівського флоту до захисту вод та готовності до виконання таких завдань, коли це необхідно,

– сказав міністр збройних сил Марк Ланкастер.

До російської групи групи окрім "Адмірала Горшкова" входять буксир "Ніколай Чікер", судно постачання "Ельбрус" і танкер "Кама".

HMS Defender продовжуватиме супроводжувати російську військово-морську групу на цьому тижні, коли вона проходитиме через протоку Ла-Манш.



Британський ескадрений міноносець HMS Defender