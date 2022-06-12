Первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины отметил, что TALON способен не только обнаруживать мины, но и обезвреживать их. К началу полномасштабного вторжения России у Украины уже было 12 таких роботов.

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Что известно о работе-сапере

Белошицкий также написал, что робот-сапер способен взять груз весом до 45 килограммов и тянуть до 680 килограммов груза.

В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса — от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа. , а в режиме ожидания до 7 суток", – отметил он.

TALON использовались во всем мире, от Ground Zero после нападения на Всемирный торговый центр в 2001 году в Ирак и Афганистан, для поиска подозреваемого во взрыве на Бостонском марафоне и помощи в охране во время крупных спортивных мероприятий.

В военных, правоохранительных органах и службах быстрого реагирования TALON широко используются для:

обезвреживание самодельных взрывных устройств и взрывных боеприпасов (EOD);

разведки;

связи;

химических, биологических, радиологических и ядерных работ;

оборонно-спасательные миссии.

Какое оружие получила Украина в последнее время

В конце мая в Украину поступили САУ М109 , их передала Норвегия. Артиллеристы отметили, что эти гаубицы "созданы для людей" и значительно превосходят советские.

Также в мае окраина получила противокорабельные ракеты "Гарпуны" , что позволило отогнать российские корабли от берегов Одессы.

От США Украина получила буксированные гаубицы М777 – 108 единиц, а также сотни тысяч боеприпасов к ним.

Франция же передала Украине колесные САУ Caesar – 12 единиц.

Чехия предоставила Украине реактивные системы залпового огня RM-70 (локализованный вариант советского БМ-21 "Град") – 20 единиц. 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" – 20 единиц. САУ DANA и DANA M2 калибров 152-мм – несколько десятков единиц.

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