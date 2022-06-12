Перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України зазначив, що TALON здатен не лише виявляти міни, а й знешкоджувати їх. До початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вже мала 12 таких роботів.

Читайте також: Виробник німецьких БМП Marder заявив про готовність негайно передати їх Україні

Що відомо про робота-сапера

Білошицький також написав, що робот-сапер здатен узяти вантаж вагою до 45 кілограмів і тягнути до 680 кілограмів вантажу.

"У базовому варіанті довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса — від 52 до 71 кг. Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб", – зазначив він.

TALON використовувалися в усьому світі, від Ground Zero після нападу на Всесвітній торговий центр у 2001 році до Іраку та Афганістану, для пошуку підозрюваного у вибуху на Бостонському марафоні та допомоги в охороні під час великих спортивних заходів.

У військових, правоохоронних органах і службах швидкого реагування TALON широко використовуються для:

знешкодження саморобних вибухових пристроїв і вибухових боєприпасів (EOD);

розвідки;

зв'язку;

хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних робіт;

оборонно-рятувальні місії.

Яку зброю отримала Україна останнім часом

Вкінці травня в Україну надійшли САУ М109, їх передала Норвегія. Артилеристи відзначили, що ці гаубиці "створені для людей" та значно переважають радянські.

Також в травні окраїна отримала протикорабельні ракети "Гарпуни", це дозволило відігнати російські кораблі від берегів Одеси.

Від США Україна отримала Буксировані гаубиці М777 – 108 одиниць, а також сотні тисяч боєприпасів до них.

А Франція передала Україні колісні САУ Caesar – 12 одиниць.

Чехія надала Україні реактивні системи залпового вогню RM-70 (локалізований варіант радянського БМ-21 "Град") – 20 одиниць. 122-мм самохідні артилерійські установки "Гвоздика" – 20 одиниць. САУ DANA та DANA M2 калібрів 152-мм – кілька десятків одиниць.

Відео до теми – ситуація на 109 день війни: звіт Генштабу ЗСУ